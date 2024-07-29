Из сошедших с рельсов вагонов под Волгоградом извлекли всех пострадавших

В Волгоградской области завершены работы по извлечению всех пострадавших пассажиров из вагонов, сошедших с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве рассказали, что после восстановления вагонов, специалисты МЧС совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до ближайшей станции, откуда они смогут продолжить путь на резервном поезде к своим местам отдыха.