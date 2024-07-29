Из сошедших с рельсов вагонов под Волгоградом извлекли всех пострадавших
В Волгоградской области завершены работы по извлечению всех пострадавших пассажиров из вагонов, сошедших с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве рассказали, что после восстановления вагонов, специалисты МЧС совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до ближайшей станции, откуда они смогут продолжить путь на резервном поезде к своим местам отдыха.
Также в ближайшее время в район происшествия прибудет аварийно-восстановительный поезд, оснащенный краном-манипулятором и тяжелой техникой. Эти средства помогут стабилизировать опрокинувшиеся вагоны и расчистить железнодорожное полотно и прилегающую территорию. Помимо этого, на место происшествия уже прибыла аэромобильная группировка МЧС, включающая 100 спасателей и две единицы техники.
В понедельник в Волгоградской области грузовик «Камаз» столкнулся с пассажирским поездом №491, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, из них семь перевернулись. Около 140 из 803 пассажиров пострадали. Движение поездов приостановлено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru