Из пожара в сахалинском приюте для животных спасли 150 собак

Около 150 собак спасатели смогли вывести из горящего приюта для животных в Южно-Сахалинске, рассказал вице-мэр города Алексей Римша в своем Telegram-канале.

Горькая участь Твикса: За гибель кота проводница может получить «уголовку»

Пожар произошел 20 января, напоминает RT.

По словам Римши, большинство собак удалось спасти из огня.

«В большей степени пострадали кошки, их не успели вовремя вывести», — сказал заммэра, пояснив, что доступа к этим вольерам нет.

Площадь возгорания в приюте для животных в Южно-Сахалинске составила 800 кв. м. Огонь удалось локализовать, на его тушении задействованы 24 спасателя и восемь единиц техники МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире «Говорит Москва» допустил, что проводницу, которая выбросила из вагона на мороз кота Твикса, может ожидать уголовное наказание, если эксперты докажут, что смерть кота стала следствием ее действий.




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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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