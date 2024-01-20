Из пожара в сахалинском приюте для животных спасли 150 собак
Около 150 собак спасатели смогли вывести из горящего приюта для животных в Южно-Сахалинске, рассказал вице-мэр города Алексей Римша в своем Telegram-канале.
Пожар произошел 20 января, напоминает RT.
По словам Римши, большинство собак удалось спасти из огня.
«В большей степени пострадали кошки, их не успели вовремя вывести», — сказал заммэра, пояснив, что доступа к этим вольерам нет.
Площадь возгорания в приюте для животных в Южно-Сахалинске составила 800 кв. м. Огонь удалось локализовать, на его тушении задействованы 24 спасателя и восемь единиц техники МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире «Говорит Москва» допустил, что проводницу, которая выбросила из вагона на мороз кота Твикса, может ожидать уголовное наказание, если эксперты докажут, что смерть кота стала следствием ее действий.
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