Из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело второго погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что тело погибшей женщины достали из-под завалов на втором этаже.

Между тем, число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье возросло до 14. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства подчеркнул, что шесть человек госпитализированы.