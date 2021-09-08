Из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело второго погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что тело погибшей женщины достали из-под завалов на втором этаже.

Между тем, число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье возросло до 14. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства подчеркнул, что шесть человек госпитализированы.

МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду, 8 сентября. Причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры, пишет Ura.ru.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении жилого дома в подмосковном Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи. Одинокие люди получат по 50 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеВзрыв Газа
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