Из Нижнего парка Петергофа и Эрмитажа эвакуировали посетителей

Отмечается, что о происшествии были проинформированы «все компетентные органы безопасности», которые приступили к выполнению соответствующих действий «согласно инструкции».

«Возврат билетов в Нижний парк, купленных онлайн, производится автоматически», - указали в пресс-службе.

Как пишет «Фонтанка», эвакуация также была объявлена в Эрмитаже, однако причину в музее не уточнили.

Ранее в Краснодаре из ТЦ из-за угрозы минирования эвакуировали около 1500 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».