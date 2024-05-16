Из Нижнего парка Петергофа и Эрмитажа эвакуировали посетителей
Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил о временном закрытии для посещения. В Telegram-канале музея сообщается, что гости Нижнего парка были эвакуированы в связи с угрозой минирования.
Отмечается, что о происшествии были проинформированы «все компетентные органы безопасности», которые приступили к выполнению соответствующих действий «согласно инструкции».
«Возврат билетов в Нижний парк, купленных онлайн, производится автоматически», - указали в пресс-службе.
Как пишет «Фонтанка», эвакуация также была объявлена в Эрмитаже, однако причину в музее не уточнили.
Ранее в Краснодаре из ТЦ из-за угрозы минирования эвакуировали около 1500 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru