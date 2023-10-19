Из горящего жилого дома в Краснодаре эвакуировали 20 человек

В Краснодаре на улице Приморская загорелся жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожарные спасли 24 человека из горящего общежития в центре Казани

Сигнал о пожаре поступил в 18:38 мск. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 20 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в четверг в частной клинике на юге Москвы произошел пожар. Пострадали не менее трех пациентов. Их состояние оценивается как тяжелое, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарныеПожарКраснодар

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