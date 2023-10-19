Из горящего жилого дома в Краснодаре эвакуировали 20 человек
19 октября 202321:58
В Краснодаре на улице Приморская загорелся жилой дом, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сигнал о пожаре поступил в 18:38 мск. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали 20 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение.
Ранее в четверг в частной клинике на юге Москвы произошел пожар. Пострадали не менее трех пациентов. Их состояние оценивается как тяжелое, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru