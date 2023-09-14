Из горящего дома в Махачкале эвакуировали 70 человек

Спасатели эвакуировали из горящего многоэтажного дома в Махачкале 70 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе

В тушении пожара участвуют 87 человек и 27 единиц техники.

«На данный момент из дома эвакуировано 70 человек, 10 спасено пожарными», - уточнили в ведомстве.

Пожар начался после взрыва газа в доме в поселке Семендер. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.

В Саратовской области в четверг произошел пожар после разгерметизации газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка вблизи поселка Красный Октябрь, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МЧСПожарМахачкала

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