Из горящего дома в Махачкале эвакуировали 70 человек
Спасатели эвакуировали из горящего многоэтажного дома в Махачкале 70 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В тушении пожара участвуют 87 человек и 27 единиц техники.
«На данный момент из дома эвакуировано 70 человек, 10 спасено пожарными», - уточнили в ведомстве.
Пожар начался после взрыва газа в доме в поселке Семендер. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.
В Саратовской области в четверг произошел пожар после разгерметизации газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка вблизи поселка Красный Октябрь, сообщает «Радиоточка НСН».
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