Из дворца Черчиля украли золотой унитаз

Из дворца Бленейм в английском Оксфордшире, где появился на свет один из премьер-министров Великобритании Уинстон Черчилль, украден золотой унитаз. Сегодня, 14 сентября, об этом сообщило региональное управление полиции.

Кража спровоцировала коммунальную аварию – унитаз был подключен к системе канализации. Воры совершили преступление ночью. Пострадавших нет. Задержан 66-летний мужчина, который подозревается в краже.

Стоимость украденного унитаза, изготовленного итальянским художником Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота, составляет порядка 1 млн фунтов стерлингов. Объект являлся частью выставки.

Ранее посетители нью-йоркского Музея Гуггенхайма, где также выставляли золотой унитаз, могли использовать его по предназначению под охраной снаружи помещения, сообщает ВВС.

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов отметил в беседе с НСН, что помогло преступнику украсть картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

