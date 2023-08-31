Baza: В Ленобласти прихожанка украла из храма мощи Николая Чудотворца
В Кировске Ленинградской области неизвестная женщина украла из храма мощи святого Николая Чудотворца. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что утром в четверг, 31 августа, к храму Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске подъехала машина, из нее вышла женщина в платке. Она попросила вынести ей мощи Николая Чудотворца для молитвы. Ее просьбу удовлетворили. А после того, как женщина закончила обряд, она забрала мощи с собой, села в автомобиль и уехала.
Подчеркивается, что на данный момент правоохранители разыскивают женщину и украденную реликвию.
Ранее суд в Новгородской области приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря. Похищенные ценности в результате вернули монастырю, напоминает «Радиоточка НСН».
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