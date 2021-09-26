Из больницы выписали еще трех пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Еще трое альпинистов, спасенных в результате неудачного восхождения на Эльбрус, выписались из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Кабардино-Балкарии.

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«В стационаре республиканской клинической больницы остаются четыре человека. Все они находятся в ожоговом отделении. Чувствуют себя хорошо, динамика положительная», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, на днях группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В итоге восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.

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ФОТО: pixabay.com
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