Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели
Телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели, сообщает Telegram-канал Mash.
Она заказала у петербургской мебельной компании PLYwood гардеробную, предварительно обсудив детали покупки, и перевела почти 1,1 миллиона рублей в качестве аванса. После этого сайт магазина перестал работать, а телефоны главы компании и личного менеджера блогерши оказались недоступны.
При обращении в суд Ивлеева узнала, что она не единственная жертва мошеннической схеме - на счету преступников несколько десятков подобных действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru