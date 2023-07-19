Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели

Телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели, сообщает Telegram-канал Mash.

Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана

Она заказала у петербургской мебельной компании PLYwood гардеробную, предварительно обсудив детали покупки, и перевела почти 1,1 миллиона рублей в качестве аванса. После этого сайт магазина перестал работать, а телефоны главы компании и личного менеджера блогерши оказались недоступны.

При обращении в суд Ивлеева узнала, что она не единственная жертва мошеннической схеме - на счету преступников несколько десятков подобных действий.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ХищениеБлогеры

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