Истребитель ВВС Болгарии упал в Черном море
Болгарский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Черном море, сообщила 9 июня газета «Сега» со ссылкой на военных Болгарии.
Инцидент произошел во время учений «Шабла 21». Связь с пилотом потеряли прошлой ночью. Сейчас ведутся поиски пропавшего летчика, сообщил РЕН ТВ.
Ранее 11 человек погибли при крушении самолета ВВС Нигерии. Воздушное судно упало у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. В аварии погибли начальник штаба сухопутных сил Ибрагим Аттаиру и еще десять офицеров, в том числе экипаж воздушного судна, пишет ФАН.
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