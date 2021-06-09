Истребитель ВВС Болгарии упал в Черном море

Болгарский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Черном море, сообщила 9 июня газета «Сега» со ссылкой на военных Болгарии.

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Инцидент произошел во время учений «Шабла 21». Связь с пилотом потеряли прошлой ночью. Сейчас ведутся поиски пропавшего летчика, сообщил РЕН ТВ.

Ранее 11 человек погибли при крушении самолета ВВС Нигерии. Воздушное судно упало у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. В аварии погибли начальник штаба сухопутных сил Ибрагим Аттаиру и еще десять офицеров, в том числе экипаж воздушного судна, пишет ФАН.

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Фото: Министерство Обороны Азербайджана
ТЕГИ:Черное МореБолгарияКрушение СамолетаСамолет
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