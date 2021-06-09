Истребитель ВВС Болгарии упал в Черном море

Инцидент произошел во время учений «Шабла 21». Связь с пилотом потеряли прошлой ночью. Сейчас ведутся поиски пропавшего летчика, сообщил РЕН ТВ.

Ранее 11 человек погибли при крушении самолета ВВС Нигерии. Воздушное судно упало у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. В аварии погибли начальник штаба сухопутных сил Ибрагим Аттаиру и еще десять офицеров, в том числе экипаж воздушного судна, пишет ФАН.

