Свидетели по делу MH17 дали показания о ракетном пуске перед крушением лайнера
Показания предполагаемых очевидцев пуска ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону малайзийского «Боинга» были впервые представлены на суде по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, передает «Русская служба Би-би-си».
На проходящих в Нидерландах слушаниях свидетелей допросили представители совместной следственной группы и следственный судья. Отмечается, что восемь человек заявили, что видели или слышали пуск ракеты неподалеку от подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) населенного пункта Снежное. Трое свидетелей утверждали, что находились в районе пуска ракеты. Как минимум один человек заявил, что перед крушением самолета был на блокпосту ДНР у населенного пункта Первомайское и слышал грохот, свист и «звук разрыва».
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, отмечает RT. В результате крушения лайнера, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли все находившиеся в самолете 298 человек.
Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, лайнер был сбит из принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска ЗРК «Бук».
Крушение расследовала следственная группа под руководством нидерландской прокуратуры, Россию к расследованию не допустили.
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