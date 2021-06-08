Свидетели по делу MH17 дали показания о ракетном пуске перед крушением лайнера

На проходящих в Нидерландах слушаниях свидетелей допросили представители совместной следственной группы и следственный судья. Отмечается, что восемь человек заявили, что видели или слышали пуск ракеты неподалеку от подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) населенного пункта Снежное. Трое свидетелей утверждали, что находились в районе пуска ракеты. Как минимум один человек заявил, что перед крушением самолета был на блокпосту ДНР у населенного пункта Первомайское и слышал грохот, свист и «звук разрыва».

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, отмечает RT. В результате крушения лайнера, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли все находившиеся в самолете 298 человек.

Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, лайнер был сбит из принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска ЗРК «Бук».

Крушение расследовала следственная группа под руководством нидерландской прокуратуры, Россию к расследованию не допустили.

