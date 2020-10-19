СМИ: Американская суперпушка сможет обстреливать Москву

Вооружённые силы США получат стратегическую сверхдальнобойную суперпушку Strategic Long Range Cannon (SLRC), сообщает издание Popular Mechanics.

Новое оружие сможет поражать цели на расстоянии 1850 километров. Это в 50 раз дальше, чем у любого из действующих орудий. В Popular Mechanics уверяют, что при размещении в Северном море, SLRC сможет обстреливать запад России и даже Москву.

В издании допустили, что новая суперпушка позволит США возродить корабли класса Montana. Новый линкор такого типа можно укомплектовать четырьмя орудиями SLRC. Находясь в Индийском океане корабль может держать под прицелом большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали, а в Тихом океане - обстреливать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай.

Испытания прототипа SLRC намечены на 2023 год.

Ранее министр обороны Америки Марк Эспер на встрече Ассоциации армии США заявил, что в марте был успешно испытан гиперзвуковой блок Glide Body, который сухопутные войска страны получат уже к 2023 году. По информации The Drive, новая американская гиперзвуковая ракета за 10-12 минут сможет достичь цели на расстоянии 1600 километров.

