Истребитель МиГ-31 разбился в Ленобласти

В Ленинградской области в районе деревни Почап разбился истребитель МиГ-31. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет. Экипаж успел катапультироваться. При этом связь с ним пока не была установлена.