Истребитель МиГ-31 разбился в Ленобласти

В Ленинградской области в районе деревни Почап разбился истребитель МиГ-31. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет. Экипаж успел катапультироваться. При этом связь с ним пока не была установлена.

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По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

Истребитель упал в безлюдном месте, разрушений не последовало. Информация о пострадавших и погибших пока не сообщается. На место происшествия уже выехали спасатели.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СамолетЛенинградская ОбластьАварияИстребительКрушение Самолета
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