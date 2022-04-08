Истребитель МиГ-31 разбился в Ленобласти
В Ленинградской области в районе деревни Почап разбился истребитель МиГ-31. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет. Экипаж успел катапультироваться. При этом связь с ним пока не была установлена.
По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
Истребитель упал в безлюдном месте, разрушений не последовало. Информация о пострадавших и погибших пока не сообщается. На место происшествия уже выехали спасатели.
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