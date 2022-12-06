Истребитель МиГ-21 разбился в Хорватии
Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии потерпел крушение на северо-востоке страны, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
В сообщении уточняется, что инцидент произошёл на территории близ Слатины в Вировитицко-Подравинской жупании, самолёт выполнял учебный полёт.
«Приняты все меры для поиска и спасения экипажа», - отметили в ведомстве.
Ранее два пилота, граждане России и Уганды, погибли при падении транспортного самолёта на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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