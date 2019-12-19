Источник: Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» составит 95 млрд рублей

Как заявил неназванный источник изданию, в данную сумму входят повреждения конструкций, а также пострадавшее ремонтное оборудование.

Пожар на борту «Адмирала Кузнецова» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. В результате происшествия два человека погибли и более десяти пострадали.

Ремонт и работы по ограниченной модернизации на авианесущем крейсере начались в мае прошлого года, и должны быть завершены к 2022 году. По данным «Коммерсанта», полная модернизация энергосистемы и вооружения корабля по контракту стоила около 60–65 млрд руб.



