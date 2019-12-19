Источник: Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» составит 95 млрд рублей
Источник в штабе Северного флота оценивает ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в 95 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Как заявил неназванный источник изданию, в данную сумму входят повреждения конструкций, а также пострадавшее ремонтное оборудование.
Пожар на борту «Адмирала Кузнецова» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. В результате происшествия два человека погибли и более десяти пострадали.
Ремонт и работы по ограниченной модернизации на авианесущем крейсере начались в мае прошлого года, и должны быть завершены к 2022 году. По данным «Коммерсанта», полная модернизация энергосистемы и вооружения корабля по контракту стоила около 60–65 млрд руб.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Барселона» и «Реал» сыграли вничью в чемпионате Испании
- Сирийская армия отразила нападение боевиков в Идлибе
- Россию заподозрили в незаконной торговле химическими веществами
- Комитет сената США одобрил санкции против банковского сектора РФ
- Пятилетняя россиянка попала в список Forbes