Источник: Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» составит 95 млрд рублей

19 декабря 201900:22

Источник в штабе Северного флота оценивает ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в 95 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Яхта «Беда», или Авианосец на ремонте

Как заявил неназванный источник изданию, в данную сумму входят повреждения конструкций, а также пострадавшее ремонтное оборудование.

Пожар на борту «Адмирала Кузнецова» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. В результате происшествия два человека погибли и более десяти пострадали.

Ремонт и работы по ограниченной модернизации на авианесущем крейсере начались в мае прошлого года, и должны быть завершены к 2022 году. По данным «Коммерсанта», полная модернизация энергосистемы и вооружения корабля по контракту стоила около 60–65 млрд руб.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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