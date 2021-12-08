СК показал видео допроса устроившего стрельбу в столичном МФЦ

На записи лицо нападавшего скрыто, подробности допроса не раскрываются. По данным СМИ, злоумышленник признал свою вину, а в качестве причин нападения на МФЦ назвал вселенский заговор, пандемию и конец света.

Во вторник в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице один из посетителей открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате атаки погибли два человека, четыре получили ранения. По некоторым данным, стрелявший планировал нападение, пишет «Свободная пресса».

Нападавшего задержали, СК возбудил дело по статьям о покушении на убийство, убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Ожидается, что сегодня злоумышленнику предъявят обвинение.

