Источник: причиной взрыва мог стать газ, включенный на ночь для обогрева

Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Ногинске мог стать включенный газ для обогрева квартиры. Об этом сообщает ТАСС сот ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, причиной взрыва стала утечка газа, которая могла произойти из-за оставленного включенным на ночь газа для того, чтобы обогреть квартиру.