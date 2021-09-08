Источник: причиной взрыва мог стать газ, включенный на ночь для обогрева
Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Ногинске мог стать включенный газ для обогрева квартиры. Об этом сообщает ТАСС сот ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, причиной взрыва стала утечка газа, которая могла произойти из-за оставленного включенным на ночь газа для того, чтобы обогреть квартиру.
ЧП произошло в Ногинске сегодня рано утром. На данный момент подтверждена гибель двух человек, еще девять пострадали.
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.
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