Источник: причиной взрыва мог стать газ, включенный на ночь для обогрева

Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Ногинске мог стать включенный газ для обогрева квартиры. Об этом сообщает ТАСС сот ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, причиной взрыва стала утечка газа, которая могла произойти из-за оставленного включенным на ночь газа для того, чтобы обогреть квартиру.

После взрыва газа в доме в Ногинске развернут пункт временного размещения

ЧП произошло в Ногинске сегодня рано утром. На данный момент подтверждена гибель двух человек, еще девять пострадали.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Московская ОбластьВзрыв Газа
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