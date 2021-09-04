Источник: К падению бетономешалки с эстакады могло привести превышение скорости

Авария произошла в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом. Водитель был госпитализирован с множественными переломами, в том числе переломом позвоночника.



Источник агентства отметил, что, предварительно, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости движения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыли.

