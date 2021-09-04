Источник: К падению бетономешалки с эстакады могло привести превышение скорости
Причиной падения бетономешалки с эстакады в Москве могло стать превышение скорости водителем транспортного средства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правооохранительных органах.
Авария произошла в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом. Водитель был госпитализирован с множественными переломами, в том числе переломом позвоночника.
Источник агентства отметил, что, предварительно, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости движения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыли.
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