Стало известно состояние выпавшей из окна фотомодели Пунтус

Отмечается, что навещать пострадавшую девушку может только один человек в день, причем только из числа родственников.

Ранее СМИ сообщали, что перед падением девушка отдыхала в баре с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. После инцидента медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и многочисленные переломы, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, Ксения очнулась в больнице и находится в тяжелом состоянии, передает Ura.ru

