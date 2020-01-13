Стало известно состояние выпавшей из окна фотомодели Пунтус
Фотомодель Ксения Пунтус, которая недавно выпала из окна в Москве, по-прежнему находится в реанимации Боткинской больницы. Об этом РИА Новости сообщили в контакт-центре медучреждения.
Отмечается, что навещать пострадавшую девушку может только один человек в день, причем только из числа родственников.
Ранее СМИ сообщали, что перед падением девушка отдыхала в баре с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. После инцидента медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и многочисленные переломы, отмечает РИА ФАН.
Ранее стало известно, Ксения очнулась в больнице и находится в тяжелом состоянии, передает Ura.ru
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