Испанские власти постановили уничтожить более 3 тысяч норок из-за коронавируса
Второй случай коронавируса зафиксирован на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, сообщает агентство Europa Press.
В соответствии с постановлением властей Испании, все животные на ферме, которых более трёх тысяч, будут убиты. Такое решение было принято «с целью сохранения здоровья населения».
Ранее в Испании коронавирус выявили летом 2020 на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде, где было уничтожено более 90 тысяч животных.
Коронавирус у норок также выявляли в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, США, Польше, Литве, а также в Дании, где было уничтожено порядка четырёх миллионов животных, сообщает РИА ФАН. При этом датские власти постановили выкопать и сжечь всех убитых норок, так газы, выделяемые в результате разложения, начали выталкивать тушки на поверхность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru