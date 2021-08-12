Искать людей и обломки Ми-8 в озере на Камчатке будут военные подводные аппараты
Обломки вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке, находятся примерно в 800 метров от берега на глубине более 130 метров. В поисках задействуют военные подводные роботизированные аппараты. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что водолазы не могут опуститься на такую глубину, поэтому власти решили обратиться за помощью к Минобороны.
По словам губернатора края Владимира Солодова, военное ведомство подтвердило, что направило к месту катастрофы подводные аппараты, которые будут заниматься поиском обломков вертолета и пропавших людей.
На борту упавшего в озеро Ми-8 находилось 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Восьми из них удалось выплыть из тонущего воздушного судна и спастись. Судьба остальных на данный момент неизвестна, передает RT.
Следователи возбудили уголовное дело по факту катастрофы.
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