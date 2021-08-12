Искать людей и обломки Ми-8 в озере на Камчатке будут военные подводные аппараты

Обломки вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке, находятся примерно в 800 метров от берега на глубине более 130 метров. В поисках задействуют военные подводные роботизированные аппараты. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что водолазы не могут опуститься на такую глубину, поэтому власти решили обратиться за помощью к Минобороны.