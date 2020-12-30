Иран выплатит по 150 тысяч долларов семьям жертв крушения украинского Boeing

Вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди заявила, что правительством была одобрена выплата компенсации семьям жертв катастрофы украинского Boeing, по ошибке сбитого над Тегераном, сообщает агентство Irna.

По её словам, министерство дорог и городского развития выплатит семьям и пострадавшим по 150 тысяч долларов США или эквивалентная сумма в евро. Джонейди уточнила, что компенсации должны выплачены «до первой годовщины инцидента» независимо на расу или национальность погибших.

Трагедия произошла 8 января 2020 года. Иранские военные по ошибке сбили Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Погибли все 176 человек, в том числе 167 граждан Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа, сообщает «Свободная пресса».

Позже генштаб Вооруженных сил Ирана признал, что военные приняли украинский самолёт за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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ФОТО: РИА Новости//Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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