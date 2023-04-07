Ирак не пропустил летящий в Египет российский самолет

Выполнявший рейс из Екатеринбурга в египетский Шарм-эш-Шейх самолет не пустили в воздушное пространство Ирака, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».

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Отмечается, что воздушное судно пришлось лететь в Сочи, чтобы повторно получить разрешение, в итоге лайнер приземлился в Египте с опозданием на четыре часа. При этом представители иракской стороны не разрешили полет без объяснения причин.

Специалисты авиакомпании максимально быстро подготовили лайнер, ближе к полуночи борт вылетел в африканский город.

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ФОТО: РИА Новости
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