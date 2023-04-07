Ирак не пропустил летящий в Египет российский самолет
7 апреля 202314:04
Выполнявший рейс из Екатеринбурга в египетский Шарм-эш-Шейх самолет не пустили в воздушное пространство Ирака, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».
Отмечается, что воздушное судно пришлось лететь в Сочи, чтобы повторно получить разрешение, в итоге лайнер приземлился в Египте с опозданием на четыре часа. При этом представители иракской стороны не разрешили полет без объяснения причин.
Специалисты авиакомпании максимально быстро подготовили лайнер, ближе к полуночи борт вылетел в африканский город.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Опрос: 64 процента россиян поддерживают обучение будущих владельцев собак
- Актриса Наталья Белохвостикова выписана из больницы
- Беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском
- В Пермской области оштрафовали бывшую учительницу, назвавшую ученика предателем
- Пригожин заявил об отсутствии губернаторской помощи после теракта в Петербурге
- Под Москвой обнаружили разбившийся при тестировании российский беспилотник
- Ирак не пропустил летящий в Египет российский самолет
- Доставка товаров и еды дронами может появиться в РФ уже после 2025 года
- Юрист рассказал, как защититься от незаконных действий коллекторов
- Песков анонсировал встречу Путина с главой Минздрава
7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru