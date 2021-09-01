И.о. начальника ИВС в Истре задержан после побега заключённых

Исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре, откуда в августе сбежало пятеро арестантов, задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд отправить его под стражу. Ранее были арестованы двое сотрудников изолятора в Истре, которые дежурили в момент побега.