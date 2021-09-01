И.о. начальника ИВС в Истре задержан после побега заключённых

Исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре, откуда в августе сбежало пятеро арестантов, задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд отправить его под стражу. Ранее были арестованы двое сотрудников изолятора в Истре, которые дежурили в момент побега.

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Пятеро арестантов совершили побег из ИВС в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они сумели открутить замки дверей гаечным ключом. Самым опасным среди беглецов был 50-летний Александр Мавриди – его обвиняют в заказном убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя».

Четверо бежавших были задержаны в течение нескольких дней. Мавриди по-прежнему находится в бегах. МВД объявило о вознаграждении в 1,5 миллиона рублей за помощь в его поимке.

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Фото: sledcom.ru
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