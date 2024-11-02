И.о. главы Сахалинского управления Ростехнадзора погиб в ДТП

Исполняющий обязанности главы Сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль погиб в результате автоаварии, чиновнику было 42 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Ростехнадзора.

«Более трех лет Иван Биль замещал должность заместителя руководителя управления, а последние шесть месяцев исполнял обязанности руководителя. За время работы проявил себя специалистом... умеющим правильно организовать работу коллектива, четко и в срок выполнить поставленные задачи», — подчеркнули в федеральной службе.

Ростехнадзор выразил глубокие соболезнования родным и близким Биля.

Ранее стало известно, что в аварии погиб депутат Воронежской областной думы, гендиректор производителя плодов и ягод «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко.

