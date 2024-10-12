Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП

Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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Гапоненко также был гендиректором одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод «Острогожсксадпитомник».

Обстоятельства гибели парламентария не раскрываются.

Ранее число пострадавших в результате столкновения вахтового автобуса и бетономешалки в Астраханской области увеличилось до 17 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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