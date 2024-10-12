Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в ДТП
12 октября 202415:20
Депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Гапоненко также был гендиректором одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод «Острогожсксадпитомник».
Обстоятельства гибели парламентария не раскрываются.
Ранее число пострадавших в результате столкновения вахтового автобуса и бетономешалки в Астраханской области увеличилось до 17 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru