Интерфакс: военный Су-34 упал на жилой дом в Ейске
Истребитель Су-34 упал на жилой дом в Ейске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.
Источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя, однако официальная причина происшествия ещёне установлена.
Информация о пострадавших и погибших также уточняется.
Официальных комментариев до сих пор нет.
Ранее крушение военного самолета Су-24М произошло в Ростовской области. Пилоты смогли катапультироваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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