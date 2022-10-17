Интерфакс: военный Су-34 упал на жилой дом в Ейске

Истребитель Су-34 упал на жилой дом в Ейске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.

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Источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя, однако официальная причина происшествия ещёне установлена.

Информация о пострадавших и погибших также уточняется.

Официальных комментариев до сих пор нет.

Ранее крушение военного самолета Су-24М произошло в Ростовской области. Пилоты смогли катапультироваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВКС РФКраснодарский КрайКрушение СамолётаСу-34
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