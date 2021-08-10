Инспекторы ФАС проверяют ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба России проводит проверки в отношении торгового дома ЦУМ и группы компаний Mercury, являющихся дистрибьюторами товаров класса люкс на российском рынке.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание ЦУМа для проверки офисов, ожидая появление представителя компании.

«Группа компаний Mercury подозревается в международном картеле на рынке элитной брендовой продукции», - отмечают в ФАС.