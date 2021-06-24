Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области

Отмечается, что авария произошла на улице Береговая.

Служебный автомобиль ДПС вылетел в кювет. Погибший инспектор был пассажиром в машине.

Водитель был госпитализирован с травмами, после осмотра врачами был отпущен на домашнее лечение. Результаты теста показали отсутствие алкоголя в крови.

Обстоятельства и. причины аварии устанавливаются.