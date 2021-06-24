Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области
ДТП произошло в городе Тогучин Новосибирской области, в результате чего погиб сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авария произошла на улице Береговая.
Служебный автомобиль ДПС вылетел в кювет. Погибший инспектор был пассажиром в машине.
Водитель был госпитализирован с травмами, после осмотра врачами был отпущен на домашнее лечение. Результаты теста показали отсутствие алкоголя в крови.
Обстоятельства и. причины аварии устанавливаются.
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