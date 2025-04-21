Иностранный теплоход столкнулся с двумя судами в Санкт-Петербурге

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь с 19 на апреля. При отшвартовке иностранное судно навалилось на два рядом пришвартованных теплохода.

По данным полиции, причиной происшествия стала неисправность рулевого управления.

«Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и водотечности не обнаружено... сумма ущерба устанавливается», - говорится в сообщении.

Ранее в Великобритании задержали капитана контейнеровоза, столкнувшегося с танкером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».