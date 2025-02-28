Блогера Wengallbi арестовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО блогера Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который хотел дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, блогер попытался с помощью денег уговорить автоинспектора не составлять протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
«Инспектор ДПС отказался от взятки отказался, после чего Алисхабов был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении.
По решению суда блогер был арестован на два месяца.
В СМИ появилась информация, что Алисхабов якобы пытался дать автоинспектору взятку в размере 100 тысяч рублей.
Ранее экс-мэра Белгорода Антона Иванова признали виновным в получении взяток и на 10 лет отправили в колонию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru