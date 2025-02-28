Блогера Wengallbi арестовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС

По версии следствия, блогер попытался с помощью денег уговорить автоинспектора не составлять протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

«Инспектор ДПС отказался от взятки отказался, после чего Алисхабов был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

По решению суда блогер был арестован на два месяца.

В СМИ появилась информация, что Алисхабов якобы пытался дать автоинспектору взятку в размере 100 тысяч рублей.

Ранее экс-мэра Белгорода Антона Иванова признали виновным в получении взяток и на 10 лет отправили в колонию, сообщает RT.

