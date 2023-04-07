Иномарка насмерть сбила девочку на переходе в Подмосковье

Внедорожник сбил насмерть ребёнка в Московской области прямо на пешеходном переходе. Трагедия произошла в городе Павловский Посад, информирует региональная прокуратура.

Смертельное ДТП случилось в четверг, 6 апреля в восьмом часу вечера на Большой Покровской улице. Под колёсами автомобиля, который, правда, снизил скорость при совершении левого поворота, оказалась девочка 2012 года рождения.

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Ребёнок от полученных травм умер на месте происшествия. По этому факту полиция открыла уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. По предварительным данным, он сел за руль, будучи лишённым права управления транспортным средством.

Между тем, в Москве самым опасным для пешеходов ГИБДД признала Тверской район. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там за 2022 год произошло 53 ДТП с участием пешеходов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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