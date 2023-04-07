Иномарка насмерть сбила девочку на переходе в Подмосковье
Внедорожник сбил насмерть ребёнка в Московской области прямо на пешеходном переходе. Трагедия произошла в городе Павловский Посад, информирует региональная прокуратура.
Смертельное ДТП случилось в четверг, 6 апреля в восьмом часу вечера на Большой Покровской улице. Под колёсами автомобиля, который, правда, снизил скорость при совершении левого поворота, оказалась девочка 2012 года рождения.
Ребёнок от полученных травм умер на месте происшествия. По этому факту полиция открыла уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. По предварительным данным, он сел за руль, будучи лишённым права управления транспортным средством.
Между тем, в Москве самым опасным для пешеходов ГИБДД признала Тверской район. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там за 2022 год произошло 53 ДТП с участием пешеходов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Семеро хоккеистов клуба «Толпар» попались на употреблении мельдония
- США разыскивают участников биологических программ, покинувших Украину
- СМИ: Принц Гарри с супругой Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III
- Литовцев обяжут сообщать о контактах с Белоруссией и Россией
- Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО
- В Минобороны допустили искусственное усиление коронавируса
- Военные пенсионеры из новых регионов начнут получать российскую пенсию с 1 июля
- Минобороны РФ: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
- Экс-глава «Газпром нефтехим Салавата» Каримов арестован в Уфе
- Арбенина отреагировала на известия об отмене её концертов в нескольких городах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru