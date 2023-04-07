Иномарка насмерть сбила девочку на переходе в Подмосковье

Ребёнок от полученных травм умер на месте происшествия. По этому факту полиция открыла уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. По предварительным данным, он сел за руль, будучи лишённым права управления транспортным средством.

Между тем, в Москве самым опасным для пешеходов ГИБДД признала Тверской район. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там за 2022 год произошло 53 ДТП с участием пешеходов.

