Информация об угрозе стрельбы в школе в Балашихе не подтвердилась

«Данная информация не подтвердилась. В настоящее время проводится проверка в отношении пранка, сообщившего в соцсети о расстреле школьников», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подмосковная полиция проверяет распространившуюся в социальных сетях информацию об угрозах стрельбы в одной из школ Балашихи.

