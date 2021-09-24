Информация об угрозе стрельбы в школе в Балашихе не подтвердилась

Сообщения об угрозе стрельбы в одной из школ подмосковной Балашихи не подтвердилась, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СМИ: В соцсетях появились сообщения об угрозе стрельбы в школе в Балашихе

«Данная информация не подтвердилась. В настоящее время проводится проверка в отношении пранка, сообщившего в соцсети о расстреле школьников», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подмосковная полиция проверяет распространившуюся в социальных сетях информацию об угрозах стрельбы в одной из школ Балашихи.

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ФОТО: pixabay.com
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