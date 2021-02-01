Илья Яшин арестован на 10 суток
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин арестован на 10 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Яшина Михаила Бирюкова.
По словам адвоката, Яшин арестован за неповиновение сотруднику полиции и повторное нарушение установленного порядка проведения шествия. Согласно решению суда, помимо ареста Яшину назначен штраф 20 тысяч рублей.
Накануне Яшин и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров были задержаны сотрудниками ДПС.
Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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