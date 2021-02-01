Илья Яшин арестован на 10 суток

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин арестован на 10 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Яшина Михаила Бирюкова.

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По словам адвоката, Яшин арестован за неповиновение сотруднику полиции и повторное нарушение установленного порядка проведения шествия. Согласно решению суда, помимо ареста Яшину назначен штраф 20 тысяч рублей.

Накануне Яшин и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров были задержаны сотрудниками ДПС.

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

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ФОТО: фото из твиттера
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