Ильназа Галявиева поместили в одноместную камеру СИЗО
Стрелка Ильназа Галявиева, который устроил бойню в казанской школе, поставили на учет как склонного к суициду, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Молодой человек помещен в СИЗО в одноместную камеру, жалоб на условия содержания у него нет, сообщила «ОНК Газета» со ссылкой на ответственного секретаря столичной комиссии Алексея Мельникова.
Как ожидается, после завершения проводимых следственных действий стрелка привезут в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.
Виновник трагедии в Казани не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения лицензии на оружие.
Сообщается, Ильназ Галявиев заплатил 6 тысяч рублей для обучения стрельбе, занятия начал 11 февраля.
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