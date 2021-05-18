Ильназа Галявиева поместили в одноместную камеру СИЗО

Молодой человек помещен в СИЗО в одноместную камеру, жалоб на условия содержания у него нет, сообщила «ОНК Газета» со ссылкой на ответственного секретаря столичной комиссии Алексея Мельникова.

Как ожидается, после завершения проводимых следственных действий стрелка привезут в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.

Виновник трагедии в Казани не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения лицензии на оружие.

Сообщается, Ильназ Галявиев заплатил 6 тысяч рублей для обучения стрельбе, занятия начал 11 февраля.

