Ил-76 МЧС РФ доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау

Борт МЧС РФ Ил-76 доставит в Москву граждан России, которые выжили при крушении лайнера Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, сообщили ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что для этого он был оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.

Алиев заявил о наличие различных версий крушения самолета AZAL

Раненых в полете будут сопровождать врачи, психологи и группа специалистов Минздрава.

Ранее стало известно, что десять граждан России пострадали в результате авиакатастрофы в Актау. Всего в лайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

По последним данным, выжили 28 человек, их доставили в больницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: МЧС Казахстана
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