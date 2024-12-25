Ил-76 МЧС РФ доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау

Раненых в полете будут сопровождать врачи, психологи и группа специалистов Минздрава.

Ранее стало известно, что десять граждан России пострадали в результате авиакатастрофы в Актау. Всего в лайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

По последним данным, выжили 28 человек, их доставили в больницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



