Алиев заявил о наличие различных версий крушения самолета AZAL

Есть разные версии крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL). Как пишет государственное информационное агентство АзерТАдж, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Птицы, взрыв баллона и отказ систем»: Версии крушения самолета в Казахстане

По его мнению, обсуждать данный вопрос ещё рано, сперва «он должен быть полностью расследован».

Алиев отметил, что в предоставленном ему докладе говорится, что летевший из Баку в Грозный лайнер изменил направление из-за ухудшения погоды, крушение произошло при посадке.

«Это большая трагедия, постигшая азербайджанский народ», - заключил он.

Ранее Алиев выразил соболезнования близким погибших в результате авиакатастрофы, сообщает RT. Также он объявил, что в республике 26 декабря будет днём траура.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС Казахстана
ТЕГИ:ПрезидентКрушение СамолетаАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры