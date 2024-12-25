Алиев заявил о наличие различных версий крушения самолета AZAL

По его мнению, обсуждать данный вопрос ещё рано, сперва «он должен быть полностью расследован».

Алиев отметил, что в предоставленном ему докладе говорится, что летевший из Баку в Грозный лайнер изменил направление из-за ухудшения погоды, крушение произошло при посадке.

«Это большая трагедия, постигшая азербайджанский народ», - заключил он.

Ранее Алиев выразил соболезнования близким погибших в результате авиакатастрофы, сообщает RT. Также он объявил, что в республике 26 декабря будет днём траура.

