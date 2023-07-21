Игоря Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете

Следствие обвинило экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщает РИА Новости.

Соратник Стрелкова Алкснис связал его задержание с мятежом ЧВК «Вагнер»

Отмечается, что дело рассматривается в Мещанском суде Москвы.

Максимальное наказание по данной статье УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что заявление на Стрелкова написал экс-муниципальный депутат из Ярославля, доктор ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СледствиеОбвинениеЭкстремизмИгорь Стрелков

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