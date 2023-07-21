Игоря Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете
Следствие обвинило экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дело рассматривается в Мещанском суде Москвы.
Максимальное наказание по данной статье УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.
Ранее в СМИ появилась информация, что заявление на Стрелкова написал экс-муниципальный депутат из Ярославля, доктор ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru