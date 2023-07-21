Игоря Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете

Отмечается, что дело рассматривается в Мещанском суде Москвы.

Максимальное наказание по данной статье УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что заявление на Стрелкова написал экс-муниципальный депутат из Ярославля, доктор ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

