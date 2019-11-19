Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации

Актер и телеведущий Игорь Верник заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности. Артист заявил радиостанции «Говорит Москва», что его удивляют такого рода сообщения, поскольку он находится дома. О том, что с Игорем Верником всё в порядке заявила и агент актера Наталия Соболь, подчёркивает телеканал «360».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, артист был госпитализирован в Москве после жалоб на боли в области желудка.