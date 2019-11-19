Игорь Верник опроверг сообщения о госпитализации
Актер и телеведущий Игорь Верник заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности. Артист заявил радиостанции «Говорит Москва», что его удивляют такого рода сообщения, поскольку он находится дома. О том, что с Игорем Верником всё в порядке заявила и агент актера Наталия Соболь, подчёркивает телеканал «360».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, артист был госпитализирован в Москве после жалоб на боли в области желудка.
Ранее сегодня НСН писала, что в Москве госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Артист находится в тяжелом состоянии. У Соломина наблюдается высокая температура, а также проблемы с артериями. По мнению врачей, у актера может быть пневмония, подчёркивает Ura.ru.
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