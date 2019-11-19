Игорь Верник экстренно госпитализирован в Москве

Актер и телеведущий Игорь Верник госпитализирован в столице. Как сообщает Пятый канал, у него диагностирован острый панкреатит. Другие подробности о состоянии артиста пока нет, отмечает Ura.ru.

К слову, в начале ноября Игорю Вернику также потребовалась помощь медиков. Ему вызвали скорую помощь в МХТ имени Чехова. Он жаловался на сильные боли в ноге и пояснице. Причиной недомогания стало обострение остеохондроза. Актёра доставили в Боткинскую больницу.

Напомним, Игорь Верник известен зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита», «Любовь в большом городе — 2», «Мамы» и многим другим. В 2016 году он получил звание народного артиста России.