Игорь Верник экстренно госпитализирован в Москве
Актер и телеведущий Игорь Верник госпитализирован в столице. Как сообщает Пятый канал, у него диагностирован острый панкреатит. Другие подробности о состоянии артиста пока нет, отмечает Ura.ru.
К слову, в начале ноября Игорю Вернику также потребовалась помощь медиков. Ему вызвали скорую помощь в МХТ имени Чехова. Он жаловался на сильные боли в ноге и пояснице. Причиной недомогания стало обострение остеохондроза. Актёра доставили в Боткинскую больницу.
Напомним, Игорь Верник известен зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита», «Любовь в большом городе — 2», «Мамы» и многим другим. В 2016 году он получил звание народного артиста России.
Ранее сегодня НСН писала, что народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин экстренно госпитализировали в Москве. Уточняется, что сейчас артист находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, 84-летний актер несколько дней не обращался к медикам и оставался дома, несмотря на недомогание. Врачи, которые в итоге приехали на вызов, доставили артиста в больницу, подчёркивает RT.
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