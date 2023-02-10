«Идёт на поправку». Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца

По его словам, врачи диагностировали у 73-летнего актёра обострение хронического бронхита.

«Диагноз поставили – обострение хронического бронхита. Поправляется, идёт на поправку. Сказали, ещё неделю останется в больнице для лечения и наблюдения», - заключил Василий Щербаков.



О госпиализации артиста стало известно 1 февраля, однако позже супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова опровергла эту информацию, сказав, что актёр «просто простудился», сообщает RT.