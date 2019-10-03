В Подмосковье школьник убил одноклассницу в заброшенной части
3 октября 201910:46
В подмосковной Балашихе на территории заброшенной воинской части найдено тело 15–летней школьницы со следами травмы головы, сообщает сайт KP.Ru.
Девушка вышла из дома во вторник, 1 октября, но домой так и не вернулась. После полуночи мать школьницы обратилась в полицию.
Тело девочки нашли только вечером в среду, спустя некоторое время был задержан и подозреваемый – одноклассник жертвы. Юношу доставили на допрос в Следственный комитет, где он заявил, что расправился со знакомой во время ссоры. Другие подробности пока не приводятся.
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ФОТО: pxhere.com
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