«Хвостом задел электрический столб»: Очевидец рассказал о крушении Ми-8 на Алтае

Как отметил собеседник издания, он видел, как вертолет пролетал над полем.

«Он пошел на второй круг. И когда он садился, увидел, что там на посадке уже стоит вертолет, и хотел приземлиться на поле, пошел на разворот и хвостом задел электрический столб. Столб весь разлетелся», — поделился очевидец.

По его словам, несколько человек выжили после катастрофы.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай, причиной ЧП стали задетые лопастями электрические провода. В результате погибли шесть человек, семеро получили различные повреждения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Росавиации, вертолет перевозил экскурсионную группу, всего на борту находились три члена экипажа и 12 туристов.

