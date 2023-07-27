Разбившийся на Алтае Ми-8 перевозил экскурсионную группу
Вертолёт Ми-8, который потерпел крушение в Республике Алтай, перевозил группу экскурсантов. Такие уточнённые данные обнародовало Федеральное агентство воздушного транспорта.
Ведомство ссылается на информацию регионального центра Единой системы организации воздушного движения. Всего на борту винтокрылой машины находились 15 человек - три члена экипажа и 12 туристов, передает RT.
Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолёт Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. В результате катастрофы погибли шесть человек, семеро пострадали. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным очевидцев, Ми-8 зацепился за линию электропередач, после чего упал и загорелся.
Авиакатастрофа произошла примерно в 200 километрах южнее Горно-Алтайска, где только накануне премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание по развитию туризма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru