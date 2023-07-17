Белый дом отказался обвинять Украину в теракте на Крымском мосту

США не могут возложить ответственность за теракт на Крымском мосту на одну из сторон. Об этом заявили в Белом доме, пишет РИА Новости.

Хуснуллин назвал сроки возобновления частичного движения по Крымскому мосту

В администрации президента США Джо Байдена отметили, что не готовы обвинить в теракте Украину.

Утром 17 июля два украинских морских беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое человек. Повреждена автодорожная часть.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом Киева. Глава государства сообщил, что Министерство обороны прорабатывает варианты ответа, передает «Радиоточка НСН».

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