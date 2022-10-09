Хуснуллин объявил о запуске автомобильное движение по двум полосам Крымского моста

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что автомобильное движение открыто по двум полосам Крымского моста. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Все задержанные из-за взрыва на мосту поезда отправлены из Крыма

«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения», — отметил Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что первый рейс парома «Лаврентий», на котором перевозят крупнотоннажные автомобили, отправился в от порта «Кавказ» до порта «Крым». Также «Лаврентий» перевезет через Керченский пролив несколько десятков пассажиров, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывКрымский МостМарат Хуснуллин
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