Хуснуллин назвал сроки возобновления частичного движения по Крымскому мосту

Хуснуллин уточнил, что движение легковых автомобилей по переправе могут частично возобновить к концу суток. По его словам, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - в ноябре.

Вице-премьер сообщил о разрушении одного пролетного строения автодорожной части моста. Оно не подлежит восстановлению, констатировал Хуснуллин.

Атака украинских беспилотников на Крымский мост произошла рано утром в понедельник. В результате теракта погибли двое человек, передает «Радиоточка НСН».

