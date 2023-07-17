Хуснуллин назвал сроки возобновления частичного движения по Крымскому мосту
Вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным высказался о сроках возобновления частичного движения по Крымскому мосту.
Хуснуллин уточнил, что движение легковых автомобилей по переправе могут частично возобновить к концу суток. По его словам, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - в ноябре.
Вице-премьер сообщил о разрушении одного пролетного строения автодорожной части моста. Оно не подлежит восстановлению, констатировал Хуснуллин.
Атака украинских беспилотников на Крымский мост произошла рано утром в понедельник. В результате теракта погибли двое человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru