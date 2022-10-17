Hurriyet: в Турции нашли тело пропавшего 39 дней назад туриста из России
Пропавший 39 дней назад в Турции российский турист Владислав Сенгович был найден мёртвым, сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, 47-летний мужчина отправился на экскурсию в район Чалыштепе и пропал. Его тело обнаружили 17 октября на обрыве высотой около 70 метров.
«Чтобы снять тело на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа командования жандармерии провинции Анталья... Команды береговой охраны доставили тело на пристань в округе, затем оно было направлено в судебно-медицинское учреждение», — отмечает газета.
Ранее в Турции потерпел крушение пожарный вертолёт, погибли двое россиян, сообщает Ura.ru.
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