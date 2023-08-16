В Турции обновлен новый температурный рекорд

Он был вызван сильной жарой, которая стоит в эти дни в стране. Самая высокая температура составила 49,5 градуса Цельсия. До сих пор рекорд составлял 49,1 градуса Цельсия, который был установлен 20 июля 2021 года в провинции Ширнак.

Согласно прогнозу, в Турции сохранится жаркая погода еще почти неделю.

