В Турции обновлен новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд установлен 15 августа в турецкой провинции Эскишехир, сообщает ТАСС.

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Он был вызван сильной жарой, которая стоит в эти дни в стране. Самая высокая температура составила 49,5 градуса Цельсия. До сих пор рекорд составлял 49,1 градуса Цельсия, который был установлен 20 июля 2021 года в провинции Ширнак.

Согласно прогнозу, в Турции сохранится жаркая погода еще почти неделю.

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ФОТО: РИА Новости
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