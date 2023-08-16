В Турции обновлен новый температурный рекорд
16 августа 202304:30
Новый температурный рекорд установлен 15 августа в турецкой провинции Эскишехир, сообщает ТАСС.
Он был вызван сильной жарой, которая стоит в эти дни в стране. Самая высокая температура составила 49,5 градуса Цельсия. До сих пор рекорд составлял 49,1 градуса Цельсия, который был установлен 20 июля 2021 года в провинции Ширнак.
Согласно прогнозу, в Турции сохранится жаркая погода еще почти неделю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции обновлен новый температурный рекорд
- ВСУ: украинские ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22
- В США заявили, что украинский конфликт пытался предотвратить только Путин
- Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале
- На Украине назвали сроки завершения конфликта
- СМИ: Вдова Градского стала жертвой ограбления
- ГРУ: США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Азии
- Неймар перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль»
- Родственники замминистра из Дагестана погибли при взрыве на АЗС в Махачкале
- СМИ: Запад оказался не готов к обороне российской армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru